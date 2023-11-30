Микель Артета отметил прогресс звездного летнего новичка Арсенала

Вчера, 29 ноября, "Арсенал" победил "Ланс" (6:0) и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Кай Хавертц открыл счет на 13 минуте.

Главный тренер "Арсенала" прокомментировал игру немецкого футболиста:

"Он становится все лучше и лучше, все более уверенным в себе. Два гола, два очень важных гола, один из них принес нам победу, вчера он открыл счет. Его общий вклад снова был очень и очень существенным".