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Микель Артета отметил прогресс звездного летнего новичка Арсенала
Как дела у Кая?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 29 ноября, "Арсенал" победил "Ланс" (6:0) и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Кай Хавертц открыл счет на 13 минуте.
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Главный тренер "Арсенала" прокомментировал игру немецкого футболиста:
"Он становится все лучше и лучше, все более уверенным в себе. Два гола, два очень важных гола, один из них принес нам победу, вчера он открыл счет. Его общий вклад снова был очень и очень существенным".
????⚪️ Arteta on Havertz moment: “He’s becoming better and better, he’s more confident”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2023
“His two goals, two very important goals as well, because one won us the game and yesterday he opened the scoring”.
“His overall contribution again was really, really good”. pic.twitter.com/K5yQqDyHCM
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