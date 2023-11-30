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Микель Артета отметил прогресс звездного летнего новичка Арсенала

Англия
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Как дела у Кая?

Микель Артета отметил прогресс звездного летнего новичка Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 29 ноября, "Арсенал" победил "Ланс" (6:0) и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов. Кай Хавертц открыл счет на 13 минуте.

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Главный тренер "Арсенала" прокомментировал игру немецкого футболиста:

"Он становится все лучше и лучше, все более уверенным в себе. Два гола, два очень важных гола, один из них принес нам победу, вчера он открыл счет. Его общий вклад снова был очень и очень существенным".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Кай Хавертц
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Источник:
Fabrizio Romano
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