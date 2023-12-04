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Сон Хын Мин - первый игрок, который забивал четырем разным действующим чемпионам Англии
Нападающий Тоттенхэма отметился интересным достижением
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забивал четырем разным действующим чемпионам.
31-летний корейский форвард "шпор" накануне отличился в матче 14-го тура АПЛ с "Манчестер Сити" на стадионе "Этихад". Встреча завершилась вничью со счетом 3:3 - Сон также забил автогол. Ранее нападающему "Тоттенхэма" удавалось отличиться в матчах с "Ливерпулем", "Челси" и "Лестером" - все эти команды были действующими чемпионами на тот момент, когда кореец им забивал.
В нынешнем сезоне Сон Хын Мин провел 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил девять голов и сделал две результативные передачи. "Тоттенхэм" после 14 туров располагается на пятом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков.
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