Сон Хын Мин - первый игрок, который забивал четырем разным действующим чемпионам Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который забивал четырем разным действующим чемпионам.

31-летний корейский форвард "шпор" накануне отличился в матче 14-го тура АПЛ с "Манчестер Сити" на стадионе "Этихад". Встреча завершилась вничью со счетом 3:3 - Сон также забил автогол. Ранее нападающему "Тоттенхэма" удавалось отличиться в матчах с "Ливерпулем", "Челси" и "Лестером" - все эти команды были действующими чемпионами на тот момент, когда кореец им забивал.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин провел 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил девять голов и сделал две результативные передачи. "Тоттенхэм" после 14 туров располагается на пятом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков.