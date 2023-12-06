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У Хавертца 3 гола в 4 последних матчах за Арсенал
До этого был 1 мяч за 19 игр
Getty Images / Global Images Ukraine
Кай Хавертц забил 3 гола за "Арсенал" в четырех последних матчах.
Сегодня полузащитник "канониров" поразил ворота "Лутона" в матче 15-го тура АПЛ (3:3, второй тайм). Ранее он переиграл "Брентфорд" (1:0) и "Ланс" (6:0).
Хавертц выступает за "Арсенал" с лета этого года - он перешел из "Челси" за 75 миллионов евро. На его счету 4 гола в 23 матчах за "канониров", 3 мяча он забил в четырех последних встречах.
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