У Хавертца 3 гола в 4 последних матчах за Арсенал

Кай Хавертц забил 3 гола за "Арсенал" в четырех последних матчах.

Сегодня полузащитник "канониров" поразил ворота "Лутона" в матче 15-го тура АПЛ (3:3, второй тайм). Ранее он переиграл "Брентфорд" (1:0) и "Ланс" (6:0).

Хавертц выступает за "Арсенал" с лета этого года - он перешел из "Челси" за 75 миллионов евро. На его счету 4 гола в 23 матчах за "канониров", 3 мяча он забил в четырех последних встречах.