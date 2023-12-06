Вингер Арсенала - лидер по количеству результативных передач в сезоне среди игроков топ-5 лиг

Вингер лондонского "Арсенала" Букайо Сака является лидером по количеству результативных передач в этом сезоне среди игроков пяти лучших европейских первенств.

Футболист "Арсенала" отдал 11 голевых передач в нынешнем сезоне во всех турнирах. На втором месте оказался Флориан Вирц из леверкузенского "Байера" (10 передач). Следом идут представитель "РБ Лейпциг" Хави Симонс и полузащитник "Вест Хэма" Джеймс Уорд-Праус (по девять). В топ-5 также попал защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер.

В рамках АПЛ в нынешнем сезоне 22-летний Сака провел 14 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. "Арсенал" после 15 туров лидирует в турнирной таблице, опережая идущий следом "Ливерпуль" на пять очков при условии игры в запасе у мерсисайдцев.