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“Посмотрим”. Дайч не знает, сыграет ли Миколенко в следующем матче Эвертона

Англия

Ириски будут играть с Тоттенхэмом 

“Посмотрим”. Дайч не знает, сыграет ли Миколенко в следующем матче Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

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После игры с “Бернли” в чемпионате фланговый защитник “Эвертона” Виталий Миколенко пропустил и матч кубка английской лиги с “Фулхэмом”. После игры пресс-служба “ирисок” поинтересовалось о состоянии травмированных футболистов.

“Дукуре вероятнее всего не восстановится к выходным, но надеемся, что он не вылетел надолго. Что касается других травмированных, то посмотрим, следующие три дня будут очень важными. Важно, что и после сегодняшнего матча никто не добавился”, – сказал Дайч.

В следующем туре АПЛ “Эвертон” сыграет с “Тоттенхэмом”. Матч состоится 23 декабря в 17:00.

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Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
everton
Опубликовал: Борис Сорокин
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