“Посмотрим”. Дайч не знает, сыграет ли Миколенко в следующем матче Эвертона

После игры с “Бернли” в чемпионате фланговый защитник “Эвертона” Виталий Миколенко пропустил и матч кубка английской лиги с “Фулхэмом” . После игры пресс-служба “ирисок” поинтересовалось о состоянии травмированных футболистов.

“Дукуре вероятнее всего не восстановится к выходным, но надеемся, что он не вылетел надолго. Что касается других травмированных, то посмотрим, следующие три дня будут очень важными. Важно, что и после сегодняшнего матча никто не добавился”, – сказал Дайч.

В следующем туре АПЛ “Эвертон” сыграет с “Тоттенхэмом”. Матч состоится 23 декабря в 17:00.