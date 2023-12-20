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“Посмотрим”. Дайч не знает, сыграет ли Миколенко в следующем матче Эвертона
Ириски будут играть с Тоттенхэмом
Getty Images / Global Images Ukraine
После игры с “Бернли” в чемпионате фланговый защитник “Эвертона” Виталий Миколенко пропустил и
“Дукуре вероятнее всего не восстановится к выходным, но надеемся, что он не вылетел надолго. Что касается других травмированных, то посмотрим, следующие три дня будут очень важными. Важно, что и после сегодняшнего матча никто не добавился”, – сказал Дайч.
В следующем туре АПЛ “Эвертон” сыграет с “Тоттенхэмом”. Матч состоится 23 декабря в 17:00.
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