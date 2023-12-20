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Кубок Лиги. Эвертон вылетел без Миколенко, Мидлсбро выбил Порт Вейл
Виталия не хватало?
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 19 декабря, состоялись два матча 1/4 финала Кубка английской лиги.
В одном из них "Миддлсбро" на выезде играл с "Порт Вейлом" и не имел проблем в поединке – выездная победа 3:0.
Во втором поединке "Эвертон" без Миколенко в заявке принимал "Фулхем". "Ириски" вели после первого тайма, но пропустили в концовке матча. В итоге, игра перешла в овертайм и в серию пенальти, где удачливее были гости. Били долго, но выявили, что гости идут в полуфинап.
Порт Вейл – Миддлосбро 0:3
Эвертон – Фулхэм 1:1 (по пенальти 6:7).
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