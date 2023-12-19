Кубок Лиги. Мудрик в запасе Челси на Ньюкасл. Миколенко вне заявки Эвертона на Фулхэм
Сегодня без украинцев
chelseafc.com
Сегодня, 19 декабря, состоятся три матча 1/4 финала Кубка английской лиги.
В одном из них "Эвертон" примет "Фулхем", еще в одном – "Челси" сыграет против "Ньюкасла".
В заявке "ирисок" не оказалось украинского защитника Виталия Миколенко, который, видимо, продолжает восстанавливаться после травмы.
А вот вингер "Челси" Михайил Мудрик в заявку своей команды попал, правда начнет матч в запасе.
Отметим, что UA-футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.
One change to your Chelsea XI! ????????@ParimatchUK | #CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/ClwHSdtPQh— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 19, 2023
HOWAY NEWCASTLE! ✊#CHENEW // #NUFC pic.twitter.com/5Bj9BDSHgF— Newcastle United FC (@NUFC) December 19, 2023
Tonight's Toffees to face @FulhamFC! ????#CarabaoCup pic.twitter.com/lK2RkWVYiz— Everton (@Everton) December 19, 2023
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