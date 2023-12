Кубок Лиги. Мудрик в запасе Челси на Ньюкасл. Миколенко вне заявки Эвертона на Фулхэм

Сегодня, 19 декабря, состоятся три матча 1/4 финала Кубка английской лиги.

В одном из них "Эвертон" примет "Фулхем", еще в одном – "Челси" сыграет против "Ньюкасла".

В заявке "ирисок" не оказалось украинского защитника Виталия Миколенко, который, видимо, продолжает восстанавливаться после травмы.

А вот вингер "Челси" Михайил Мудрик в заявку своей команды попал, правда начнет матч в запасе.

Отметим, что UA-футбол проведет текстовые онлайны обоих матчей.

Текстовый онлайн матча "Эвертон" - "Фулгем" . Начало поединка в 21:45.

Текстовый онлайн матча "Челси" - "Ньюкасл" . Начало поединка в 22:00.

One change to your Chelsea XI! ????????@ParimatchUK | #CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/ClwHSdtPQh