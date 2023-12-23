Шоу: Мы должны стараться оставаться позитивными

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пытался найти объяснение последним результатам команды, в частности, поражению от "Вест Хэма" 2:0.

[Это было] просто недостаточно хорошо. Мы должны выигрывать игры. Мы продолжаем проигрывать игры, терять очки, и мы очень усложняем себе положение. Особенно тот второй тайм, недостаточно хороший. Первый тайм, я думаю, мы контролировали игру. Если мы забили бы первый гол, то, возможно, результат будет другим, но мы не забили, поэтому мы страдали во втором тайме, и это недостаточно хорошо.

Передача была невероятной. Немного повезло с отскоком, и все. Второй гол - это ошибка, но это не имеет значения. С начала второго тайма мы не были такими, как в первой половине, и это показало себя. Вот почему я сейчас здесь, и мы снова потеряли три очка.

Трудно сказать, что происходит. Я думаю, что, возможно, мы просто недостаточно создаем, а когда мы это делаем, с другой стороны, мы не клинические. Возможно, это может быть недостаток уверенности на данный момент иногда это нормально в футболе, такое случается. Как я уже сказал, мы должны стараться оставаться позитивными. Нас ждет еще одна большая игра против "Астон Виллы", поэтому мы не можем жалеть себя, у нас есть эта домашняя игра, и мы не можем продолжать терять очки, мы должны выигрывать.