Артета сравнил Энфилд со стиральной машиной

11 лет прошло с тех пор, как "Арсенал" в последний раз выигрывал на стадионе "Энфилд".

В документальном фильме от Amazon "Все или ничего" показали как Микель Артета в 2021-м году готовил своих игроков к игре с "Ливерпулем".

Он отличается, отличается от "Олд Траффорд". На "Олд Траффорд" также прекрасная атмосфера и то, что он исторически является невероятным местом, куда стоит пойти. В этой стране есть несколько таких мест. Эмираты - одно из них. Кажется, я уже объяснял, что иногда, когда ты чувствуешь себя не лучшим образом и чувствуешь, что они давят на тебя, ты не можешь вылезти из этой стиральной машины. Ты пытаешься преодолеть такие ситуации, но это урок - это случилось один раз и больше не повторится.

Тот матч "Арсенал" проиграл со счетом 0:4. Сегодня на этом стадионе команды напишут новую историю. Начало центрального поединка 18-го тура АПЛ в 19:30.