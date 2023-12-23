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Артета сравнил Энфилд со стиральной машиной
Арсеналу там играть тяжело
11 лет прошло с тех пор, как "Арсенал" в последний раз выигрывал на стадионе "Энфилд".
В документальном фильме от Amazon "Все или ничего" показали как Микель Артета в 2021-м году готовил своих игроков к игре с "Ливерпулем".
Он отличается, отличается от "Олд Траффорд". На "Олд Траффорд" также прекрасная атмосфера и то, что он исторически является невероятным местом, куда стоит пойти. В этой стране есть несколько таких мест. Эмираты - одно из них.
Кажется, я уже объяснял, что иногда, когда ты чувствуешь себя не лучшим образом и чувствуешь, что они давят на тебя, ты не можешь вылезти из этой стиральной машины. Ты пытаешься преодолеть такие ситуации, но это урок - это случилось один раз и больше не повторится.
Тот матч "Арсенал" проиграл со счетом 0:4. Сегодня на этом стадионе команды напишут новую историю. Начало центрального поединка 18-го тура АПЛ в 19:30.
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