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Гарначо - о 3:2 с Астон Виллой: Отличный камбэк, один из лучших дней в моей жизни
Алехандро высказался о победе Манчестер Юнайтед
Фото: premierleague.com
Алехандро Гарначо высказался о победе "Манчестер Юнайтед" над "Астон Виллой".
Манкунианцы одержали победу со счетом 3:2 в 19-м туре АПЛ, отыгравшись с 0:2 после первого тайма. Гарначо сделал дубль в этой игре.
"Это замечательное чувство. Мы - "Манчестер Юнайтед". Мы проигрывали со счетом 0:2, но мы никогда не сдаемся, и это был великолепный камбэк от команды".
О его игре во втором тайме
"Да, я хотел попытаться взять ситуацию под контроль. Я сказал, что нам нужен лишь один гол, чтобы вернуться в игру, я забил первый, но был офсайд. Но, как я уже говорил, мы никогда не сдаемся, поэтому это был тот случай, когда мы забили первый гол и продолжали давить. Я очень рад, что Расмус [Гойлунд] тоже забил свой первый гол в чемпионате.
Слишком много людей говорят о нападающих "Ман Юнайтед", что мы никогда не забиваем голов и не отдаем результативных передач, но сегодня вы видели голевые передачи от Рэшфорда, голы от Расмуса и меня. Все очень счастливы".
О том, было ли это больше похоже на игру "Манчестер Юнайтед"
"Да, я так думаю. Очень счастлив, это был один из лучших дней в моей жизни", - сказал вингер.
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