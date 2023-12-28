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Бернарду Силва: Я не согласен с тем, что только бомбардиры должны выигрывать Золотой мяч
Полузащитник Манчестер Сити рассказал о вознаграждении Золотой мяч
Фото: twitter.com/BernardoCSilva
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о критериях вручения награды "Золотой мяч".
"Бесспорно, что в настоящее время при вручении индивидуальных наград многое решает статистика. Обычно побеждают футболисты, которые забили наибольшее количество мячей. Например: если "Бавария" выиграет Лигу Чемпионов, то "Золотой мяч" достанется игроку немецкого клуба, который забил 40 голов в сезоне."
""Сити" победил ЛЧ, но награда досталась не Холанду, а Месси, потому что он выиграл ЧМ. Но если бы не это, то именно Холанд получил "Золотой мяч". "Реал" победил в Ла Лиге и ЛЧ, поэтому именно Бензема получил долгожданный трофей. Я не согласен с мнением, что только те, кто забивают голы, должны выигрывать "Золотой мяч", но так работает футбол".
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