Бернарду Силва: Я не согласен с тем, что только бомбардиры должны выигрывать Золотой мяч

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о критериях вручения награды "Золотой мяч".

"Бесспорно, что в настоящее время при вручении индивидуальных наград многое решает статистика. Обычно побеждают футболисты, которые забили наибольшее количество мячей. Например: если "Бавария" выиграет Лигу Чемпионов, то "Золотой мяч" достанется игроку немецкого клуба, который забил 40 голов в сезоне."

""Сити" победил ЛЧ, но награда досталась не Холанду, а Месси, потому что он выиграл ЧМ. Но если бы не это, то именно Холанд получил "Золотой мяч". "Реал" победил в Ла Лиге и ЛЧ, поэтому именно Бензема получил долгожданный трофей. Я не согласен с мнением, что только те, кто забивают голы, должны выигрывать "Золотой мяч", но так работает футбол".