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Хавбек Манчестер Сити назвал имя голкипера, который больше всего его раздражает
Я бы назвал голкипера, которому никогда не забивал (С)
Фото: twitter.com/BernardoCSilva
Защитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву спросили, какой голкипер его больше всего раздражает. На это он ответил так:
"Вратарь, который меня больше всего раздражает? Наверное..., не могу ответить. Я бы назвал голкипера, которому я никогда не забивал. Буффон, потому что он дважды выбивал меня из Лиги чемпионов, когда я был в "Монако". Он всегда выбивал меня из ЛЧ".
Напомним, что летом 2014 года "Монако" арендовал молодого защитника на один сезон. А уже зимой французский клуб выкупил футболиста за 15.8 миллионов долларов.
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