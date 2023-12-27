Хавбек Манчестер Сити назвал имя голкипера, который больше всего его раздражает

Защитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву спросили, какой голкипер его больше всего раздражает. На это он ответил так:

"Вратарь, который меня больше всего раздражает? Наверное..., не могу ответить. Я бы назвал голкипера, которому я никогда не забивал. Буффон, потому что он дважды выбивал меня из Лиги чемпионов, когда я был в "Монако". Он всегда выбивал меня из ЛЧ".

Напомним, что летом 2014 года "Монако" арендовал молодого защитника на один сезон. А уже зимой французский клуб выкупил футболиста за 15.8 миллионов долларов.