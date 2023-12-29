Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Пепва Гвардиолы уже давно не играла на родном стадионе из-за отъезда на Клубный Чемпионат Мира. Последний раз на "Этихаде" они сыграли вничью с "Кристал Пэлас" и болельщики ожидают красивого реванша после той неудачи.

Соперником на этот раз выступает официально худшая команда лиги, поэтому ничего меньше, кроме разгрома, местная публика не воспримет.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 декабря.

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