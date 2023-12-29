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Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Легкая прогулка для "горожан"?

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Команда Пепва Гвардиолы уже давно не играла на родном стадионе из-за отъезда на Клубный Чемпионат Мира. Последний раз на "Этихаде" они сыграли вничью с "Кристал Пэлас" и болельщики ожидают красивого реванша после той неудачи.

Соперником на этот раз выступает официально худшая команда лиги, поэтому ничего меньше, кроме разгрома, местная публика не воспримет.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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