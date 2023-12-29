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Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Легкая прогулка для "горожан"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Пепва Гвардиолы уже давно не играла на родном стадионе из-за отъезда на Клубный Чемпионат Мира. Последний раз на "Этихаде" они сыграли вничью с "Кристал Пэлас" и болельщики ожидают красивого реванша после той неудачи.
Соперником на этот раз выступает официально худшая команда лиги, поэтому ничего меньше, кроме разгрома, местная публика не воспримет.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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