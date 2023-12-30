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Полный матч Миколенко и 15 минут Ярмолюка. Обнародованы оценки игроков за матчи АПЛ

Англия
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У кого хорошо, у кого не очень

Полный матч Миколенко и 15 минут Ярмолюка. Обнародованы оценки игроков за матчи АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Завершились субботние матчи 20-го тура АПЛ, в которых участвовали представители Украины.

Защитник Виталий Миколенко отыграл полный поединок "Эвертона" с "Вулверхэмптоном". "Ириски" проиграли 3:0, однако Миколенко серьезными ошибками не отметился. Зато отдал 25 точных пасов из 34, совершил 4 перехвата мяча, 3 отбора, выиграл 5 наземных дуэлей из 5, дважды обыграл соперников. За игру Виталий получил одни из самых высоких оценок среди футболистов "Эвертона" - 6,8 от WhoScored и 6,9 от Sofascore.

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В параллельном матче "Брентфорд" уступил "Кристал Пэлас" со счетом 3:1. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел на замену на 80-й минуте. Он успел 10 раз коснуться мяча, отдать 6 точных передач, трижды потерять владение сферой и проиграть 2 дуэли. Егор получил одни из самых низких баллов среди всех игроков матча – 5,9 и 6,4 от вышеупомянутых аналитических порталов.

Для Миколенко эта игра стала 18-й в этом сезоне во всех турнирах. У Ярмолюка пока 12 матчей.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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