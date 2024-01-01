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Доку стал лидером по количеству успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году

Англия

21-летний полузащитник стал лидером по количеству успешных обводок

Доку стал лидером по количеству успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жереми Доку - лидер по количеству успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

21-летний полузащитник стал лидером по количеству успешных обводок (133) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

По его ходу он перешел из "Ренна" в "Манчестер Сити".

Второе место по количеству обводок занял 27-летний полузащитник "Баварии" Лерой Сане (114), третье - 21-летний полузащитник "Атлетика" Нико Уильямс (110).

Четвертое - 23-летний вингер "Реала" Винисиус Жуниор (106), пятое - 22-летний полузащитник "Реала" Родриго (101).

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане Жереми Доку
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.01.2024 в 10:46
Размер ворот должен определяться ростом вратаря. И никак иначе
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
01.01.2024 в 10:46
Размер ворот должен определяться ростом вратаря. И никак иначе
Ответить
0
0

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