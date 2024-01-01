Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доку стал лидером по количеству успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году
21-летний полузащитник стал лидером по количеству успешных обводок
Getty Images / Global Images Ukraine
Жереми Доку - лидер по количеству успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году.
21-летний полузащитник стал лидером по количеству успешных обводок (133) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.
По его ходу он перешел из "Ренна" в "Манчестер Сити".
Второе место по количеству обводок занял 27-летний полузащитник "Баварии" Лерой Сане (114), третье - 21-летний полузащитник "Атлетика" Нико Уильямс (110).
Четвертое - 23-летний вингер "Реала" Винисиус Жуниор (106), пятое - 22-летний полузащитник "Реала" Родриго (101).
Популярное сейчас
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Второе подряд поражение Арсенала в АПЛ, вероятная зарплата Судакова в Ювентусе. Главные новости за 31 декабря
- Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
Комментарии 1