Доку стал лидером по количеству успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году

Жереми Доку - лидер по количеству успешных обводок в топ-5 лиг Европы в 2023 году.

21-летний полузащитник стал лидером по количеству успешных обводок (133) в топ-5 лиг Европы в календарном 2023 году.

По его ходу он перешел из "Ренна" в "Манчестер Сити".

Второе место по количеству обводок занял 27-летний полузащитник "Баварии" Лерой Сане (114), третье - 21-летний полузащитник "Атлетика" Нико Уильямс (110).

Четвертое - 23-летний вингер "Реала" Винисиус Жуниор (106), пятое - 22-летний полузащитник "Реала" Родриго (101).