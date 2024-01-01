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Арсенал делал запрос Барселоне по Серджи Роберто

Англия

Серджи может перейти в Арсенал

Арсенал делал запрос Барселоне по Серджи Роберто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серджи Роберто может перейти в "Арсенал".

Как сообщает Diario Sport, "канониры" делали запрос относительно доступности защитника "Барселоны". Главный тренер лондонского клуба Микель Артета высоко оценивает 31-летнего футболиста.

При этом Роберто не собирается уходить из "Барселоны" до конца сезона. В конце весны или в начале лета стороны обсудят планы, и если смена команды окажется лучшим вариантом, то игрок будет не против того, чтобы поиграть в АПЛ.

В текущем сезоне Роберто провел 5 игр в Ла Лиге и забил 3 гола.

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Арсенал (Лондон) Барселона Серхи Роберто
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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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