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Арсенал делал запрос Барселоне по Серджи Роберто
Серджи может перейти в Арсенал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серджи Роберто может перейти в "Арсенал".
Как сообщает Diario Sport, "канониры" делали запрос относительно доступности защитника "Барселоны". Главный тренер лондонского клуба Микель Артета высоко оценивает 31-летнего футболиста.
При этом Роберто не собирается уходить из "Барселоны" до конца сезона. В конце весны или в начале лета стороны обсудят планы, и если смена команды окажется лучшим вариантом, то игрок будет не против того, чтобы поиграть в АПЛ.
В текущем сезоне Роберто провел 5 игр в Ла Лиге и забил 3 гола.
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