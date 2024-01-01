Арсенал делал запрос Барселоне по Серджи Роберто

Серджи Роберто может перейти в "Арсенал".

Как сообщает Diario Sport, "канониры" делали запрос относительно доступности защитника "Барселоны". Главный тренер лондонского клуба Микель Артета высоко оценивает 31-летнего футболиста.

При этом Роберто не собирается уходить из "Барселоны" до конца сезона. В конце весны или в начале лета стороны обсудят планы, и если смена команды окажется лучшим вариантом, то игрок будет не против того, чтобы поиграть в АПЛ.

В текущем сезоне Роберто провел 5 игр в Ла Лиге и забил 3 гола.