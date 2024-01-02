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Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма

Англия
Обновлено

Английский клуб не рассчитывает на защитника Серхио Регилона

Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" принял решение расторгнуть арендный договор защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Руководство клуба решили досрочно расторгнуть договор с игроком "Шпор", они активировали опцию, чтобы прекратить сотрудничество. По информации, "МЮ" уже давно принял это решение, но они ждали начало зимних трансферов.

Серхио Регилон сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.

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Манчестер Юнайтед Серхио Регилон
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Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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