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Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма
Английский клуб не рассчитывает на защитника Серхио Регилона
Фото: Transfermarkt
Английский "Манчестер Юнайтед" принял решение расторгнуть арендный договор защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.
Руководство клуба решили досрочно расторгнуть договор с игроком "Шпор", они активировали опцию, чтобы прекратить сотрудничество. По информации, "МЮ" уже давно принял это решение, но они ждали начало зимних трансферов.
Серхио Регилон сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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