Манчестер Юнайтед досрочно прекратил аренду фулбека Тоттенхэма

Английский "Манчестер Юнайтед" принял решение расторгнуть арендный договор защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Руководство клуба решили досрочно расторгнуть договор с игроком "Шпор", они активировали опцию, чтобы прекратить сотрудничество. По информации, "МЮ" уже давно принял это решение, но они ждали начало зимних трансферов.

Серхио Регилон сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.