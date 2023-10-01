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Основной центрбек Манчестер Юнайтед выбыл на три месяца

Англия
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Мартинесу потребуется повторная операция

Основной центрбек Манчестер Юнайтед выбыл на три месяца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Основной центрбек "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес выбыл на три месяца из-за травмы стопы, об этом сообщает theathletic.

25-летний футболист пропустил конец прошлого сезона. В этом году повреждение дало о себе знать во время поражения "красных дьяволов" от "канониров" (3:1) в сентябре. Хотя после этого он взял против "Брайтона" и "Баварии" в Лиге чемпионов, защитнику нужна повторная операция.

Он присоединился к ряду игроков "Юнайтед" - Люку Шоу, Тайрелу Маласии, Серхио Регилону, Амаде Диалло и Аарону Ван-Биссаки, которые сейчас находятся в лазарете.

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В статье: Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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Источник:
theathletic.com

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