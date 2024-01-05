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Фирмино может вернуться в АПЛ. Форвард хочет покинуть Аль-Ахли

Англия

Роберто может вернуться в Англию

Фирмино может вернуться в АПЛ. Форвард хочет покинуть Аль-Ахли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ.

По данным talkSPORT, форвард "Аль-Ахли" хочет покинуть саудовский клуб, его предложили клубам Премьер-лиги - в частности "Фулхэму".

"Фулхэм" ищет замену Александару Митровичу, который летом ушел в "Аль-Хилаль".

Напомним, Фирмино 8 сезонов выступал за "Ливерпуль", выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги. Кроме того, бразилец победил с "красными" в Лиге Европы, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

За "Аль-Ахли" у него 17 матчей в чемпионате, 3 гола (он сделал хет-трик в первом матче за "Аль-Ахли" в августе и с тех пор не забивал) и 2 ассиста.

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Роберто Фирмино
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Источник:
talksport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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