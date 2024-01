Конкурент Мудрика травмировался. Нкунку пропустит до 3 недель

Вчера Кристофер Нкунку не появился на поле в игре с Престоном в Кубке Англии. Как сообщил Маурисио Почеттино, причиной, почему французский футболист не вышел на поле, стала его новая травма бедра.

Журналист Рахман Осман в Х написал, что из-за нового повреждения Нкунку может пропустить до трех недель.

Christopher Nkunku is expected to be out for around three weeks with hip injury. #CFC