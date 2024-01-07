Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конкурент Мудрика травмировался. Нкунку пропустит до 3 недель
Снова травма
фото - Getty Images
Вчера Кристофер Нкунку не появился на поле в игре с Престоном в Кубке Англии. Как сообщил Маурисио Почеттино, причиной, почему французский футболист не вышел на поле, стала его новая травма бедра.
Журналист Рахман Осман в Х написал, что из-за нового повреждения Нкунку может пропустить до трех недель.
Christopher Nkunku is expected to be out for around three weeks with hip injury. #CFC— Rahman osman (@iamrahmanosman) January 7, 2024
Напомним, Кристофер Нкунку присоединился к "Челси" летом 2023 года, но из-за травм сыграл всего 4 игры.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экзотика и Лобановский. Как Мэтр работал в ОАЭ и Кувейте
- Бандура: Я сам удивлен, что у меня нет предложений по новому клубу
- Свитолина в тяжелом матче проиграла финал Окленда
- "Не собираюсь менять свой прогноз". Невилл - о судьбе чемпионского титула АПЛ
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн