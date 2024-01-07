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Конкурент Мудрика травмировался. Нкунку пропустит до 3 недель

Англия
Обновлено

Снова травма

Конкурент Мудрика травмировался. Нкунку пропустит до 3 недель

фото - Getty Images

Новина українською

Вчера Кристофер Нкунку не появился на поле в игре с Престоном в Кубке Англии. Как сообщил Маурисио Почеттино, причиной, почему французский футболист не вышел на поле, стала его новая травма бедра.

Журналист Рахман Осман в Х написал, что из-за нового повреждения Нкунку может пропустить до трех недель.

Напомним, Кристофер Нкунку присоединился к "Челси" летом 2023 года, но из-за травм сыграл всего 4 игры.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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