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Эдегор о положении Арсенала: Пока это не близко к стандартам, которые мы установили для себя
Соперники серьезно готовятся к играм с лондонцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор порассуждал над результатами команды: за последние 6 матчей - только одна победа.
После того, что мы сделали в прошлом сезоне и в начале этого сезона, команды анализируют нас и смотрят на то, что мы делаем в играх. Они пытаются помешать нам играть с нашими сильными сторонами.
Мне нравится этот вызов. Это хороший знак, чувствовать, что команды приезжают сюда и показывают, что они вас уважают. Нам просто нужно найти разные места и играть достаточно хорошо, чтобы справиться с этим.
Я не думаю, что это было где-то близко к стандартам, которые мы установили для себя, и выступлениям, которые мы показали в этом сезоне. Но это может произойти, понимаете? Иногда у вас не лучший день, но вы должны научиться этому и вернуться сильнее. Это момент, чтобы показать это против "Ливерпуля". Это то, что мы собираемся попытаться сделать.
Сегодня, 7-го января, "Арсенал" сыграет с "Ливерпулем" в 1/32 финала Кубка Англии. Начало в 18:30.
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