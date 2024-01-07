  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эдегор о положении Арсенала: Пока это не близко к стандартам, которые мы установили для себя
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдегор о положении Арсенала: Пока это не близко к стандартам, которые мы установили для себя

Англия

Соперники серьезно готовятся к играм с лондонцами

Эдегор о положении Арсенала: Пока это не близко к стандартам, которые мы установили для себя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор порассуждал над результатами команды: за последние 6 матчей - только одна победа.

После того, что мы сделали в прошлом сезоне и в начале этого сезона, команды анализируют нас и смотрят на то, что мы делаем в играх. Они пытаются помешать нам играть с нашими сильными сторонами.

Мне нравится этот вызов. Это хороший знак, чувствовать, что команды приезжают сюда и показывают, что они вас уважают. Нам просто нужно найти разные места и играть достаточно хорошо, чтобы справиться с этим.

Я не думаю, что это было где-то близко к стандартам, которые мы установили для себя, и выступлениям, которые мы показали в этом сезоне. Но это может произойти, понимаете? Иногда у вас не лучший день, но вы должны научиться этому и вернуться сильнее. Это момент, чтобы показать это против "Ливерпуля". Это то, что мы собираемся попытаться сделать.

Сегодня, 7-го января, "Арсенал" сыграет с "Ливерпулем" в 1/32 финала Кубка Англии. Начало в 18:30.

По теме
yellow-arrow
Возвращение звезды. Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 1/32 финала Кубка Англии
yellow-arrow
Кевин де Брюйне вернулся на поле после 149 дней отсутствия и отдал ассист. ВИДЕО
Арсенал (Лондон) Кубок Англии Мартин Эдегор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости