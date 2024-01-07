Директор Наполи: Мы доверяем Маццари. Те, кто выходит на поле, также должны нести ответственность

В 19-м туре Серии А действующий чемпион Италии "Наполи" был разгромлен "Торино" (3:0). Директор неаполитанцев Мауро Мелузо извиняется за результаты команды и отмечает, что главного тренера Вальтера Маццарри увольнять пока не планируют.

Мы приносим извинения нашим болельщикам за эту игру. Команда немного неузнаваема, и мы думаем, что делать, чтобы мотивировать команду восстановить нормальное состояние. Это было невозможно из-за некоторых травм и нескольких игроков, которые находятся в отъезде. Это не оправдание, но мы должны понимать, что эти прогулы повлияли и на нас.

Маццарри пользуется доверием клуба, меня и команды. Безусловно, ясно, что мы далеки от результатов прошлого сезона. Мы не должны искать оправданий, но мы должны посмотреть на 360°. Те, кто играет за "Наполи", всегда должны быть готовы играть.

Те, кто выходит на поле, также должны нести ответственность. Я уже сказал, что мы строим команду адекватно, технически и по-человечески.