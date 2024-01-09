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Арсеналу предлагали подписать звездного игрока Евро-2020
Английский клуб заинтересовался предложением
"Арсеналу" предлагали подписать звезду Евро-2020 Леонарда Спинаццолу. Об этом сообщает издание Four Four Two.
30-летний защитник провел шесть лет в "Роме", но он отклонил последнее предложение клуба продлить контракт, который истекает в июне этого года.
По информации, английский клуб заинтересовался итальянским игроком, который выиграл Чемпионат Европы 2020, тогда команда обыграла Англию.
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Источник:fourfourtwo
Опубликовал: Екатерина Власова
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