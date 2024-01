Арсеналу предлагали подписать звездного игрока Евро-2020

"Арсеналу" предлагали подписать звезду Евро-2020 Леонарда Спинаццолу. Об этом сообщает издание Four Four Two.

30-летний защитник провел шесть лет в "Роме", но он отклонил последнее предложение клуба продлить контракт, который истекает в июне этого года.

По информации, английский клуб заинтересовался итальянским игроком, который выиграл Чемпионат Европы 2020, тогда команда обыграла Англию.