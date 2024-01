Официально: Тимо Вернер вернулся в Премьер-лигу

Нападающий Тимо Вернер присоединился к "Тоттенхэму". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

Игрок сборной Германии присоединился к клубу из "РБ Лейпциг" на правах аренды до конца этого сезона. Контракт имеет опцию выкупа футболиста в будущем. Тимо наденет футболку с номером 18.

Вернер в этом сезоне во всех турнирах сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее в АПЛ Вернер провел два сезона в лондонском "Челси".

Willkommen, Timo! ????



We're delighted to announce the loan signing of Timo Werner, subject to international clearance ✍️