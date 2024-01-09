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Официально: Тимо Вернер вернулся в Премьер-лигу
Контракт рассчитан до конца этого сезона
Тоттенгем
Нападающий Тимо Вернер присоединился к "Тоттенхэму". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".
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Игрок сборной Германии присоединился к клубу из "РБ Лейпциг" на правах аренды до конца этого сезона. Контракт имеет опцию выкупа футболиста в будущем. Тимо наденет футболку с номером 18.
Вернер в этом сезоне во всех турнирах сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Ранее в АПЛ Вернер провел два сезона в лондонском "Челси".
Willkommen, Timo! ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2024
We're delighted to announce the loan signing of Timo Werner, subject to international clearance ✍️
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