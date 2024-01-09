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Официально: Тимо Вернер вернулся в Премьер-лигу

Англия
Обновлено

Контракт рассчитан до конца этого сезона

Официально: Тимо Вернер вернулся в Премьер-лигу

Тоттенгем

Новина українською

Нападающий Тимо Вернер присоединился к "Тоттенхэму". Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

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Игрок сборной Германии присоединился к клубу из "РБ Лейпциг" на правах аренды до конца этого сезона. Контракт имеет опцию выкупа футболиста в будущем. Тимо наденет футболку с номером 18.

Вернер в этом сезоне во всех турнирах сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее в АПЛ Вернер провел два сезона в лондонском "Челси".

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Тоттенхэм (Лондон) Тимо Вернер
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Источник:
tottenham hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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