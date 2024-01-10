Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернер - о переходе в Тоттенхэм: Постекоглу убедил меня, что это правильное решение
Тимо Вернер рассказал, почему принял решение перебраться в Лондон
Тоттенгем
Нападающий "Тоттенхэма" Тимо Вернер рассказал, почему принял решение перебраться в лондонский клуб. Напомним, накануне немецкий форвард присоединился к "шпорам" на правах аренды до конца текущего сезона. При желании "Тоттенхэм" сможет выкупить нападающего за 17 млн евро.
"Меня здесь привлекло многое - прежде всего, разговор с менеджером. Это был действительно хороший разговор, он сразу дал мне понять, что мне нужно присоединиться к "Тоттенхэму".
Ангелос рассказал о тактике и стиле, о том, как он позволяет команде играть, чего хочет от меня. Я сразу подумал, что мне это идеально подходит", - приводит слова Вернера издание Evening Standard.
В текущем сезоне Вернер провел за "Лейпциг" 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года.
Популярное сейчас
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Умер бывший футболист Ворсклы
- Официально. ЛНЗ подписал бывшего защитника Днепра-1
- Кубок Англии. Арсенал – Ливерпуль 0:2. Перегорели
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО