Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Тоттенхэм усилил оборону игроком сборной Румынии
Договор действует до 2030 года
Защитник Раду Дрегушин присоединился к "Тоттенхэму" из "Дженоа".
Игрок сборной Румынии подписал контракт с клубом до 2030 года, и будет носить футболку под номером 6. Трансферная стоимость игрока составляет 26,7 млн фунтов стерлингов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За "Дженоа" в Серии А Раду Дрегушин сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист в этом сезоне.
Fully COYS ???? pic.twitter.com/sd43X041Ju— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:tottenham hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Журналист: Вакула нарушил "пацанские" договоренности с президентом Полесья, а это не тот человек, который будет давать второй шанс
- Зеленский: Мужчины мобилизационного возраста должны находиться в Украине
- "В лучшем случае у меня год". Именитый шведский тренер сообщил, что у него рак
- Мудрик получил свою первую индивидуальную награду в Челси. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн