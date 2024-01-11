Официально: Тоттенхэм усилил оборону игроком сборной Румынии

Защитник Раду Дрегушин присоединился к "Тоттенхэму" из "Дженоа".

Игрок сборной Румынии подписал контракт с клубом до 2030 года, и будет носить футболку под номером 6. Трансферная стоимость игрока составляет 26,7 млн фунтов стерлингов.

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За "Дженоа" в Серии А Раду Дрегушин сыграл 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист в этом сезоне.