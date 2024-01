Арсенал отозвал своего защитника из аренды в Нант

Арсенал отозвал своего защитника Маркиньоса из аренды в "Нант". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Но в сети ходят слухи, что это скорее всего было решение французского клуба из-за недовольства игрой защитника.

Маркиньос присоединился к "Нанту" летом после того, как провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в "Норвич Сити".

В этом сезоне Лиги 1 Бразилец провел 7 матчей, в которых отыграл 150' минут.

