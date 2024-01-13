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АПЛ. Челси – Фулхэм 1:0. Без Мудрика, но с победой

Англия
Обновлено

"Синие" одерживают тяжелую победу в лондонском дерби

АПЛ. Челси – Фулхэм 1:0. Без Мудрика, но с победой

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Маурисио Почеттино во вторник проиграли "Мидлсбро" в рамках Кубка Лиги, поэтому подходили к очередному туру Английской Премьер-лиги не в лучшем настроении. Аргентинский специалист снова не нашел место в стартовом составе для Михаила Мудрика, украинец снова остался на скамейке запасных, а соперник сегодня у "синих" был достаточно серьезным.

"Фулхэм" является крепким середняком, который не так давно показал, что может обыгрывать "Арсенал" и биться против "Ливерпуля". Учитывая форму команды Марку Силвы, у них были все шансы приехать на "Стэмфорд Бридж" и одержать историческую победу, которая могла быть для них первой за 45 лет.

Но в первом тайме ни одна из команд не планировала создавать проблем сопернику и все хотели просто спокойно отбегать матч без особого напряжения. В составе "Челси" очень активно работал в центре поля Энцо Фернандес, который постоянно выступал дирижером, вот только дирижировать сегодня не было кем, ведь любые его передачи на партнеров дальше упирались в оборонительный блок "дачников". Не помогали также и Стерлинг с Коулом Палмером, а уж классическая пассивность Армандо Брои в нападении не вызывала вопросов и удивлений.

Что касается "Фулхэма", то они хоть и отдали владение мячом, свои атаки проводили регулярно, особенно активным был левый фланг, где старались Робинсон и Виллиан. Но и "дачникам" не удалось создать что-то откровенно опасное, вспоминается разве что удар от Уилсона после хорошего паса от Робинсона, но с тем выстрелом справился Джордже Петрович.

АПЛ. Челси – Фулхэм 1:0. Без Мудрика, но с победой - изображение 1

Вот так команды не наиграли ни на что, однако в компенсированное арбитром время Стерлинг показал свои лучшие качества в зарабатывании фолов. В штрафной он обошел Исса Диопа, а тот задел его опорную ногу. Пенальти, которое очень уверенно реализовал Коул Палмер. В этом сезоне Коул пробивал 5 пенальти своей команды в Премьер-лиге и забил все 5. За хладнокровие и мастерство отдаем ему должное.

Таким образом "Челси" вышел вперед прямо перед перерывом, но заслуженным этот гол назвать трудно. Во второй половине встречи задача "Фулхэма" кардинально изменилась. Они были готовы к спокойной ничьей, но теперь нужно забивать, что немного изменило рисунок игры. Мы начали видеть больше наступлений от "дачников" и попытки контратаковать от "Челси".

Чьи попытки забить выглядели более опасными во втором тайме? На этот вопрос не так легко ответить. Стоит отметить, что у "Челси" действительно были хорошие атаки, был даже удар в стойку ворот Лено от Конора Галлахера. Что касается "Фулхэма", то они точно отдали все силы, особенно острые моменты у них были под конец встречи, в частности два штрафных удара и попытка от Бобби Де Кордова-Рида. Впрочем ни один из вышеупомянутых моментов нельзя назвать стопроцентным.

АПЛ. Челси – Фулхэм 1:0. Без Мудрика, но с победой - изображение 2

Это был равный матч между двумя равными командами, вот такие реалии нынешнего "Челси". Они играли ничем не лучше соперника, разницу сегодня сделал один человек. Хотя нет, два человека: Рахим Стерлинг, на опыте умеющий зарабатывать фолы и Коул Палмер, хладнокровно реализовывающий пенальти.

То есть все разница между командами — это один пенальти, больше ничего. Маурисио Почеттино может порадоваться важной победе, которая выводит его команду на 8-ю строчку, сейчас у лондонцев поровну очков с "Брайтоном", только у "чаек" матч в запасе. А "Фулхэм", которому точно не должно быть стыдно за такое выступление, остается на 13-м месте.

Что касается Михаила Мудрика, который так и не появился на поле сегодня, то здесь все максимально логично. Если украинца нет в старте, то на замену он появляется только если надо рисковать и отыгрываться или добывать результат. Сегодня результат нужно было удерживать, поэтому на позицию левого вингера на замену появился не Михаил, а Бен Чилуэлл, который вернулся после многомесячной травмы. Надеемся, что Почеттино не начнет полностью игнорировать Мудрика и мы в ближайшее время увидим его с первых минут.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Челси" — "Фулхэм" 1:0

Гол: Палмер (45+4, с пенальти)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 90+3), Дисаси, Силва, Колвилл — Фернандес, Кайседо — Палмер (Чуквуемека, 90+3), Галлахер, Стерлинг (Чилуэлл, 77) — Броя (Мадуэке, 67)

"Фулхэм": Лено — Тете (Кастань, 64), Адарабиойо, Диоп, Робинсон — Палинья (Лукич, 82), Кейрни — Уилсон (Де Кордова-Рид, 64), Перейра (Муниз, 82), Виллиан — Хименес

Предупреждения: Гюсто (38), Фернандес (58), Дисаси (75), Силва (79), Палмер (80) — Уилсон (49)

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.01.2024 в 17:49
Мудрик на выход!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
13.01.2024 в 17:49
Мудрик на выход!
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Zidane5 (Одесса)
13.01.2024 в 16:38
Это уже закономерность
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