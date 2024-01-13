АПЛ. Челси – Фулхэм 1:0. Без Мудрика, но с победой

Подопечные Маурисио Почеттино во вторник проиграли "Мидлсбро" в рамках Кубка Лиги, поэтому подходили к очередному туру Английской Премьер-лиги не в лучшем настроении. Аргентинский специалист снова не нашел место в стартовом составе для Михаила Мудрика, украинец снова остался на скамейке запасных, а соперник сегодня у "синих" был достаточно серьезным.

"Фулхэм" является крепким середняком, который не так давно показал, что может обыгрывать "Арсенал" и биться против "Ливерпуля". Учитывая форму команды Марку Силвы, у них были все шансы приехать на "Стэмфорд Бридж" и одержать историческую победу, которая могла быть для них первой за 45 лет.

Но в первом тайме ни одна из команд не планировала создавать проблем сопернику и все хотели просто спокойно отбегать матч без особого напряжения. В составе "Челси" очень активно работал в центре поля Энцо Фернандес, который постоянно выступал дирижером, вот только дирижировать сегодня не было кем, ведь любые его передачи на партнеров дальше упирались в оборонительный блок "дачников". Не помогали также и Стерлинг с Коулом Палмером, а уж классическая пассивность Армандо Брои в нападении не вызывала вопросов и удивлений.

Что касается "Фулхэма", то они хоть и отдали владение мячом, свои атаки проводили регулярно, особенно активным был левый фланг, где старались Робинсон и Виллиан. Но и "дачникам" не удалось создать что-то откровенно опасное, вспоминается разве что удар от Уилсона после хорошего паса от Робинсона, но с тем выстрелом справился Джордже Петрович.

Вот так команды не наиграли ни на что, однако в компенсированное арбитром время Стерлинг показал свои лучшие качества в зарабатывании фолов. В штрафной он обошел Исса Диопа, а тот задел его опорную ногу. Пенальти, которое очень уверенно реализовал Коул Палмер. В этом сезоне Коул пробивал 5 пенальти своей команды в Премьер-лиге и забил все 5. За хладнокровие и мастерство отдаем ему должное.

Таким образом "Челси" вышел вперед прямо перед перерывом, но заслуженным этот гол назвать трудно. Во второй половине встречи задача "Фулхэма" кардинально изменилась. Они были готовы к спокойной ничьей, но теперь нужно забивать, что немного изменило рисунок игры. Мы начали видеть больше наступлений от "дачников" и попытки контратаковать от "Челси".

Чьи попытки забить выглядели более опасными во втором тайме? На этот вопрос не так легко ответить. Стоит отметить, что у "Челси" действительно были хорошие атаки, был даже удар в стойку ворот Лено от Конора Галлахера. Что касается "Фулхэма", то они точно отдали все силы, особенно острые моменты у них были под конец встречи, в частности два штрафных удара и попытка от Бобби Де Кордова-Рида. Впрочем ни один из вышеупомянутых моментов нельзя назвать стопроцентным.

Это был равный матч между двумя равными командами, вот такие реалии нынешнего "Челси". Они играли ничем не лучше соперника, разницу сегодня сделал один человек. Хотя нет, два человека: Рахим Стерлинг, на опыте умеющий зарабатывать фолы и Коул Палмер, хладнокровно реализовывающий пенальти.

То есть все разница между командами — это один пенальти, больше ничего. Маурисио Почеттино может порадоваться важной победе, которая выводит его команду на 8-ю строчку, сейчас у лондонцев поровну очков с "Брайтоном", только у "чаек" матч в запасе. А "Фулхэм", которому точно не должно быть стыдно за такое выступление, остается на 13-м месте.

Что касается Михаила Мудрика, который так и не появился на поле сегодня, то здесь все максимально логично. Если украинца нет в старте, то на замену он появляется только если надо рисковать и отыгрываться или добывать результат. Сегодня результат нужно было удерживать, поэтому на позицию левого вингера на замену появился не Михаил, а Бен Чилуэлл, который вернулся после многомесячной травмы. Надеемся, что Почеттино не начнет полностью игнорировать Мудрика и мы в ближайшее время увидим его с первых минут.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Челси" — "Фулхэм" 1:0

Гол: Палмер (45+4, с пенальти)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 90+3), Дисаси, Силва, Колвилл — Фернандес, Кайседо — Палмер (Чуквуемека, 90+3), Галлахер, Стерлинг (Чилуэлл, 77) — Броя (Мадуэке, 67)

"Фулхэм": Лено — Тете (Кастань, 64), Адарабиойо, Диоп, Робинсон — Палинья (Лукич, 82), Кейрни — Уилсон (Де Кордова-Рид, 64), Перейра (Муниз, 82), Виллиан — Хименес

Предупреждения: Гюсто (38), Фернандес (58), Дисаси (75), Силва (79), Палмер (80) — Уилсон (49)