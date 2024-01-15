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Челси нацелился на подписание Карима Бензема
Также клуб рассматривает вариант подписать Роберто Фирмина
Фото: twitter.com/Benzema
Английский "Челси" нацелился на подписание футболистов, которые играют в Саудовской Аравии.
Клуб рассматривает возможность аренды либо нападающего "Аль-Ахли Джидда" Роберто Фирмино или Карима Бензема из "Аль Иттихада".
Оба футболиста присоединилсь к саудовским клубам летом, но готовы вернутся в Европу спустя несколько месяцев.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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