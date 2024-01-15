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Челси нацелился на подписание Карима Бензема

Англия
Обновлено

Также клуб рассматривает вариант подписать Роберто Фирмина

Челси нацелился на подписание Карима Бензема

Фото: twitter.com/Benzema

Новина українською

Английский "Челси" нацелился на подписание футболистов, которые играют в Саудовской Аравии.

Клуб рассматривает возможность аренды либо нападающего "Аль-Ахли Джидда" Роберто Фирмино или Карима Бензема из "Аль Иттихада".

Оба футболиста присоединилсь к саудовским клубам летом, но готовы вернутся в Европу спустя несколько месяцев.

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Карим Бензема Челси (Лондон) Роберто Фирмино Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Аль-Ахли (Джидда)
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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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