Челси не ведет переговоры о продлении контракта с ветераном команды – Почеттино

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что между клубом и бразильским защитником Тьягу Силвой не было никаких переговоров о продлении контракта.

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"Сейчас мы не разговариваем с игроками. Я не верю, что клуб говорит с ним. По моему мнению, сейчас нужно работать сплоченно, чтобы достичь результатов. Решение будет между игроком и клубом. Но на данный момент я не верю в то, что происходят какие-то переговоры", - сказал Почеттино.

У Тьягу Силвы заканчивается контракт с "Челси" в конце этого сезона.

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