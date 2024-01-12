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Челси не ведет переговоры о продлении контракта с ветераном команды – Почеттино
Будущее Тьяго Силвы неизвестно
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что между клубом и бразильским защитником Тьягу Силвой не было никаких переговоров о продлении контракта.
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"Сейчас мы не разговариваем с игроками. Я не верю, что клуб говорит с ним. По моему мнению, сейчас нужно работать сплоченно, чтобы достичь результатов. Решение будет между игроком и клубом. Но на данный момент я не верю в то, что происходят какие-то переговоры", - сказал Почеттино.
У Тьягу Силвы заканчивается контракт с "Челси" в конце этого сезона.
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