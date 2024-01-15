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Челси может подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы

Англия

Колумбиец рассматривается как краткосрочная опция для усиления до конца сезона

Челси может подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

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По сообщениям от итальянского журналиста команды Ди Марцио Натана Гиссинга, лондонский "Челси" изучает вариант подписания 20-летнего нападающего бирмангемской "Астон Виллы" Джона Дурана, которого в лондонском клубе видят как краткосрочное усиление нападения до конца сезона.

Сейчас у "синих" есть немалые проблемы в нападении, ведь основной нападающий Николя Джексон, который не очень поражал результативностью, поехал на Кубок Африканских Наций, запасной нападающий Армандо Броя также не впечатляет, а Кристофер Нкунку, который в теории может играть на позиции страйкера, травмирован. Поэтому в "Челси" рассматривают различные варианты усиления этой позиции до лета.

Джон Дуран не является основным нападающим в "Астон Вилле", он проигрывает конкуренцию более опытному Олли Уоткинсу, однако регулярные выходы на замену у него есть. На счету колумбийца 21 матч в этом сезоне, если учитывать сборную и клуб, однако большинство этих выходов были на замену на последние 5-10 минут, поэтому забил он лишь 2 мяча, последний из которых в ворота "Легии" в сентябре 2023 года.

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Источник:
Натан Гиссинг
Опубликовал: Назар Черковский
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