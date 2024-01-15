Челси может подписать 20-летнего нападающего Астон Виллы

По сообщениям от итальянского журналиста команды Ди Марцио Натана Гиссинга, лондонский "Челси" изучает вариант подписания 20-летнего нападающего бирмангемской "Астон Виллы" Джона Дурана, которого в лондонском клубе видят как краткосрочное усиление нападения до конца сезона.

Сейчас у "синих" есть немалые проблемы в нападении, ведь основной нападающий Николя Джексон, который не очень поражал результативностью, поехал на Кубок Африканских Наций, запасной нападающий Армандо Броя также не впечатляет, а Кристофер Нкунку, который в теории может играть на позиции страйкера, травмирован. Поэтому в "Челси" рассматривают различные варианты усиления этой позиции до лета.

Джон Дуран не является основным нападающим в "Астон Вилле", он проигрывает конкуренцию более опытному Олли Уоткинсу, однако регулярные выходы на замену у него есть. На счету колумбийца 21 матч в этом сезоне, если учитывать сборную и клуб, однако большинство этих выходов были на замену на последние 5-10 минут, поэтому забил он лишь 2 мяча, последний из которых в ворота "Легии" в сентябре 2023 года.