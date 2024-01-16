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Тоттенхэм установил клубный рекорд в АПЛ

Англия

Лондонцы продлили свою голевую серию

Тоттенхэм установил клубный рекорд в АПЛ

Фото: tottenhamhotspur.com

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14 января состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Команды играли на стадионе "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2.

Лондонцы продлили свою голевую серию в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии до 33 матчей, что является клубным рекордом, сообщает Opta.

Последний раз "Тоттенхэм" не забивал в АПЛ в марте 2023 года в игре с "Вулверхэмптоном" (0:1).

После результата этого матча "Манчестер Юнайтед" набрал 32 очка за 21 встречу и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии "Тоттенхэм" заработал 40 очков и расположился на пятой строчке.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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