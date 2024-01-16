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Тоттенхэм установил клубный рекорд в АПЛ
Лондонцы продлили свою голевую серию
Фото: tottenhamhotspur.com
14 января состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Команды играли на стадионе "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2.
Лондонцы продлили свою голевую серию в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии до 33 матчей, что является клубным рекордом, сообщает Opta.
Последний раз "Тоттенхэм" не забивал в АПЛ в марте 2023 года в игре с "Вулверхэмптоном" (0:1).
После результата этого матча "Манчестер Юнайтед" набрал 32 очка за 21 встречу и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии "Тоттенхэм" заработал 40 очков и расположился на пятой строчке.
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