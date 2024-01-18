Онана - о клубе и сборной: Это как выбирать между отцом и матерью, но сборная для меня на первом месте

Андре Онана прокомментировал позднее прибытие на Кубок Африки.

Напомним, вратарь сборной Камеруна задержался в "Манчестер Юнайтед", чтобы сыграть против "Тоттенхэма" 14 января, а затем преодолел более 5 тысяч миль, чтобы успеть к игре против Гвинеи 15 января. Вылет самолета в Ямусукро задерживался из-за тумана, поэтому Андре преодолел оставшуюся часть пути на машине и прибыл на стадион за три часа до начала игры.

"[Выбирать между клубом и сборной] - как выбирать между отцом и матерью, но сборная для меня на первом месте, поэтому я здесь.

Пусть люди продолжают критиковать меня. Я привык к этому. Я делаю то, что хорошо для моей страны", - сказал Онана.