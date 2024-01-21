  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Матч, в котором было все. Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч, в котором было все. Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия

Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 21.01.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Матч, в котором было все. Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

Команды в рамках 21-го тура АПЛ провели поединок, который был переполнен событиями. Дебютным голом отметился новичок хозяев Бен Бреретон, который недавно присоединился из "Вильяреала". Свой первый гол также организовал защитник "молотобойцев" Корне. Кроме того, две красные, пенальти на последних минутах. В этом матче было все лучшее, что есть в футболе.

Несмотря на добытое очко, "Шеффилд Юнайтед" остается на последнем месте с 10-ю баллами, на семь очков отставая от "Эвертона", который занимает 17-е место.

"Вест Хэм" продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей и остается шестым с 35 очками.

АПЛ, 21-й тур
Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
"Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм" 2:2
Голы: Бреретон (44), Макберни (90+13, с пенальти) - Корне (28), Уорд-Прауз (78, с пенальти)

По теме
yellow-arrow
Против такого соперника играть тяжело. Какие оценки получил Забарный за матч с Ливерпулем?
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Ливерпуль 0:4. Пошло только во втором тайме
yellow-arrow
Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2. День дебютных голов с триллерным сюжетом
обзор матчей Шеффилд Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости