Матч, в котором было все. Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2. Обзор матча и видео голов

Команды в рамках 21-го тура АПЛ провели поединок, который был переполнен событиями. Дебютным голом отметился новичок хозяев Бен Бреретон, который недавно присоединился из "Вильяреала". Свой первый гол также организовал защитник "молотобойцев" Корне. Кроме того, две красные, пенальти на последних минутах. В этом матче было все лучшее, что есть в футболе.

Несмотря на добытое очко, "Шеффилд Юнайтед" остается на последнем месте с 10-ю баллами, на семь очков отставая от "Эвертона", который занимает 17-е место.

"Вест Хэм" продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей и остается шестым с 35 очками.