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Почеттино: Нкунку по-прежнему восстанавливается

Англия

Коуч синих ответил на вопрос о состоянии француза

Почеттино: Нкунку по-прежнему восстанавливается

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о том, как проходит процесс восстановления нападающего команды Кристофера Нкунку.

"Нкунку - недоступен. К сожалению. Он ещё восстанавливается. У него были некоторые проблемы со бедром, но сейчас он идет на поправку. Это не большая проблема. Но возможность того, что он снова восстановится - отложилась", - приводит слова аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 26-летний француз перешел в "Челси" летом прошлого года за 60 миллионов евро. Большую часть первой половины сезона Нкунку провел в лазарете. Пока на его счету всего 4 игры за "аристократов" и один забитый мяч.

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Опубликовал: Александр Бураков
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