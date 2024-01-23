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Милнер вышел на второе место по количеству матчей в АПЛ, опередив Гиггза

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Больше матчей только у Барри

Милнер вышел на второе место по количеству матчей в АПЛ, опередив Гиггза

Getty Images

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Джеймс Милнер вышел на чистое 2-е место по количеству матчей в АПЛ.

Полузащитник "Брайтона" принял участие в игре против "Вулверхэмптона" в рамках 21-го тура чемпионата Англии (0:0).

Это 633-я игра Милнера в рамках английской лиги. Бывший игрок "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" вышел на чистое второе место по этому показателю, опередив экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза.

Рекорд принадлежит Гарету Барри - он провел 653 матча в АПЛ.

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Джеймс Милнер Ливерпуль Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
premierleague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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