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Кубок Англии. Ипсвич – Мейдстоун 1:2. Главная сенсация в истории Кубка Англии
Впервые в истории Кубка Англии команда из ШЕСТОГО дивизиона выходит в 1/8
Getty Images / Global Images Ukraine
2 удара — 2 в створ — 2 гола. Вот такой простой рецепт победы от бывшего защитника "Вулверхэмптона" Джорджа Элокоби, который сейчас возглавляет "Мейдстоун Юнайтед", команду из шестого английского дивизиона, которая сегодня сотворила историю этого турнира.
"Камни" приехали в гости к "Ипсвича", который играет в Чемпионшипе и вряд ли кто-то мог себе представить, что это матч закончится чем-то другим, кроме как победой хозяев поля. Подобное уже произошло в прошлом раунде, когда "Мейдстоун" прошел "Стивенидж". Но они решили не останавливаться.
Если описывать непосредственно сам матч, то это были сплошные страдания и отражение атак соперника всеми возможными способами. В целом "Ипсвич" нанес 38 ударов по воротам соперника, из них 13 в створ ворот, но поразить ворота хозяева смогли лишь 1 раз, зато пропустили дважды после разящих контратак.
Под конец первого тайма после того, как "Мейдстоун" выдержал натиск, они неожиданно открыли счет после классного паса от Соула и мастерского завершения от Рейнолдса. В начале второго тайма хозяева сравняли, впрочем, как ни странно, "камни" снова вышли вперед после очередной контратаки, которую завершил Сэм Корн.
Для понимания подвальности "Мейдстоун Юнайтед", в этом матче за них вышел играть Иммануэлсон Дуку, который буквально год назад играл в чемпионате Гибралтара. Это был его дебют за новый клуб, ранее он представлял цвета "Йорк Сити". Наверное, более идеального дебюта не придумаешь.
До конца игры они смогли удержать натиск соперника и одержали историческую победу не только для себя, ведь они никогда не доходили до 1/8 Кубка, но и в истории самого Кубка, никогда команда из шестого дивизиона не доходила до такой поздней стадии. Это красиво. Это магически. Это Кубок Англии. Благодарим "Мейдстоун Юнайтед" и поздравляем их с этим достижением.
Кубок Англии, 1/16 финала
Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Ипсвич Таун" — "Мейдстоун" 1:2
Голы: Сармьенто (56) — Рейнолдс (43), Корн (66)
"Ипсвич Таун": Уолтон — Туанзебе, Болл (Кларк, 57), Эдмундсон, Хамфрис (Дэвис, 57) — Морси, Тейлор — Гатчинсон (Бернс, 69), Алуко (Чаплин, 57), Сармьенто (Буабо, 69) — Броудхед
"Мейдстоун": Коволан — Хойт, Фаулер, Боун (Яндоло, 74), Аппиа, Киприану — Беркли-Агьепонг (Гурунг, 63), Соул (Гринидж, 59), Корн — Рейнолдс (Корт, 74), Дуку
Предупреждения: Эдмундсон (76) — Хойт (58)
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