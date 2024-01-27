Кубок Англии. Автогол Миколенко помогает Лутону одолеть Эвертон, куражные Брайтон и Лестер проходят дальше

Завершилось еще 4 матча 1/16 Кубка Англии, центральным из которых для украинских болельщиков было противостояние "Эвертона" и "Лутона", в котором Виталий Миколенко вышел в стартовом составе. Но мы также рассмотрим и другие результаты (в скобках указан уровень дивизионов в футбольной английской пирамиде, в которых играют клубы-участники).

I - АПЛ, II - Чемпионшип, III - Лига 1, IV - Лига 2, V - Национальная лига, VI - Национальная лига: Север/Юг.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

"Эвертон" (І) — "Лутон Таун" (І) 1:2

Голы: Харрисон (55) — Миколенко (39, автогол), Вудроу (90+6)

"Эвертон": Вирджиния — Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Онана, Гарнер, Макнил (Данжума, 78) — Бету, Калверт-Льюин (Шермити, 78)

"Лутон Таун": Крул — Берк, Мэнгги, Белл — Огбене, Локонга (Мпанзу, 66), Баркли (Берри, 76), Даути (Джонсон, 76) — Таунсенд (Чонг, 66) — Адебайо (Вудроу, 66), Моррис

Предупреждения: Шермити (90+1) — Берк (90+1)

Уже привычно мы видим Виталия Миколенко в стартовом составе команды Шона Дайча. Наставник "Эвертона" решил не пользоваться активной ротацией и отнестись к Кубку Англии с полной серьезностью. Роб Эдвардс также вышел сильным составом, наставники лишь выпустили своих запасных вратарей, все дальше - это основные исполнители.

Как оказалось, "шляпники" подошли к этому матчу в лучшей физической форме. Было заметно, насколько они физически сильнее и быстрее своих соперников. Хозяева поля были слишком пассивными, особенно в первом тайме. Нет. это не значит, что "ириски" вообще ничего не создали, это не так. Свои моменты были у Бету, неплохая возможность была у Миколенко, также украинец неплохо подал на Дуайта Макнила, но удар от последнего потянул Крул. То есть активность впереди была, однако у гостей был Альфи Даути и невероятный уровень исполнения стандартов.

Для начала "шляпники" активно работали для того, чтобы заработать эти стандарты и почти после кодного углового или штрафного мы видели опасный момент. Иногда создавались острые моменты и с игры, в частности Огбене имел стопроцентную возможность для взятия ворот, но пробил неточно. В конце первого тайма агрессивность и физическая мощь позволили подопечным Роба Эдвардса заработать очередной угловой. Подача в штрафную, в которой Миколенко проиграл борьбу Берку, позволив себя опередить, но Берк не сумел пробить, после чего круглый попал в голову украинцу и залетел в ворота.

Не в лучшем настроении "ириски" отправлялись на перерыв, особенно это касается Миколенко, который забил свой первый автогол в английском футболе. Впрочем, у них был еще второй тайм для того, чтобы исправить ошибки. И они начали их исправлять. На 55-й минуте Бету отдал классный пас на Джека Харрисона, который воспользовался тем, что Белл поскользнулся и пробил точно в угол ворот Крула. Здесь стоит отметить, что голландец все же неудачно сыграл в этом эпизоде, мяч пролетел ему под рукой и пересек линию ворот. Наверное, если бы стоял Камински, то гола здесь мы бы и не увидели. Но 1:1.

Продолжить свое наступление хозяевам не удалось, "Лутон" снова вернулся к атакам. В одной из таких Адебайо воспользовался провалом в обороне "ирисок" и Миколенко уже страховал своего партнера в центре, однако Элайджа все же пробил из-под украинца, команду невероятным сейвом спас Жоау Вирджиния. А то, как гости не забили на 63-й минуте - это какое-то чудо. Все сделал для своих партнеров Андрос Таунсенд, прошел, обыграл, отдал Моррису на пустые ворота, впрочем Карлтон не сумел пробить мимо защитника, спас свою команду Брентуэйт, выбив круглого с линии ворот.

Вторая половина второго тайма прошла со взаимными уколами, обе команды имели свои возможности для того, чтобы забить. И на последних секундах матча Вудроу после очередного углового все же смог запихнуть победный гол в ворота Вирджинии. Наверное, это скорее справедливый результат, "Лутон" был великолепным и он дожал соперника.

Что касается Виталия Миколенко, то кроме момента с автоголом ничего плохого об игре украинца сказать нельзя. Более того, его даже есть за что похвалить, в частности за уверенную игру на фланге обороны, а даже больше за помощь команде в атаке. Несколько раз мы видели хорошие кроссы от Виталия, он сделал все от себя зависящее. К сожалению, его команда проиграла и вылетает из Кубка Англии.

"Шеффилд Юнайтед" (І) — "Брайтон" (I) 2:5

Голы: Хамер (44), Осула (45+8) — Буонанотте (14), Педро (29, 52, оба с пенальти, 68), Уэлбек (90+7)

Команда Роберто Де Дзерби выглядела в этом противостоянии явным фаворитом, учитывая проблемы "Шеффилд Юнайтед" в этом сезоне Премьер-лиги. Несмотря на то, что встреча проходила именно в Шеффилде, мощное начало мы увидели именно от "чаек", на 14-й минуте Факундо Буонанотте открыл счет, затем Жоао Педро с пенальти удвоил преимущество. В целом по игре все было логично, от того особенно странно было видеть, как в конце первого тайма "клинки" внезапно сравняли счет, оформив два гола за несколько минут. Отличились Густаво Хамер и Уильям Осула.

Впрочем во втором тайме мы увидели логическое продолжение этой игры, в котором гости забрали то, что и должны были забирать. Педро забил еще два гола, один с пенальти, а другой — с игры. На второй подвиг команды Уайлдера уже не хватило, поэтому двух голов в пределах нескольких минут мы не увидели. "Чайки" сильнее, поэтому справедливо шагают дальше. Под конец они успели оформить и 5-й гол в ворота хозяев, сделал это Данни Уэлбек. Жоао Педро оформил хет-трик, поэтому этот матч он точно запомнит надолго.

"Лидс Юнайтед" (IІ) — "Плимут" (IІ) 1:1

Голы: Антони (31) — Ранделл (73)

Ожидалось, что "павлины" в этом матче не будут иметь много проблем с соперником, особенно учитывая тот факт, что они играют дома. Сначала эти ожидания полностью оправдывались. "Лидс" открыл счет в середине первого тайма и уверенно шел к закономерной победе. Впрочем "Плимут" неожиданно нанес ответный удар, сравняв счет на 73-й минуте.

Вряд ли "Лидс" планировал иметь еще один дополнительный матч в своем календаре, но получается так, что нет другого выбора. В начале февраля у них будет переигровка уже на поле "Плимута".

"Лестер" (II) — "Бирмингем Сити" (II) 3:0

Голы: Варди (47), Акгюн (72), Прает (88)

Безоговорочный лидер Чемпионшипа уверенно и спокойно разобрался с одним из аутсайдеров лиги в этом сезоне. Голом удалось отличиться ветерану Джейми Варди, именно он вывел свою команду вперед в начале второго тайма. Второй гол для успокоения оформил Юнус Акгюн. А под конец Деннис Прает довел счет до разгромного. Достаточно прогнозируемо, без сюрпризов или неожиданных моментов. Уверенный проход в 1/8 подопечных Энцо Марески.