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Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Первый матч после анонса о том, что Клопп покидает "Ливерпуль"

Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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На днях легендарный наставник "Ливерпуля" объявил о том, что покинет клуб после завершения этого сезона. Шансов у "Норвича" накануне этого матча и так было не очень много, но после подобного анонса они стали буквально призрачными.

"Энфилд" должен красиво встретить своего тренера, а игроки должны обеспечить комфортную и желательно разгромную победу против команды из Чемпионшипа. Получится ли все это воплотить в жизнь?

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Норвич"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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