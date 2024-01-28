Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Первый матч после анонса о том, что Клопп покидает "Ливерпуль"
Getty Images / Global Images Ukraine
На днях легендарный наставник "Ливерпуля" объявил о том, что покинет клуб после завершения этого сезона. Шансов у "Норвича" накануне этого матча и так было не очень много, но после подобного анонса они стали буквально призрачными.
"Энфилд" должен красиво встретить своего тренера, а игроки должны обеспечить комфортную и желательно разгромную победу против команды из Чемпионшипа. Получится ли все это воплотить в жизнь?
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Минимум работы, но пропущенный гол. Обнародованы оценки Лунина за матч против Лас-Пальмаса
- Миколенко забил первый автогол за Эвертон. ВИДЕО
- Сельта — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Официально. Клопп объявил, что уйдет из Ливерпуля по окончании сезона
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО