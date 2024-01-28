Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

На днях легендарный наставник "Ливерпуля" объявил о том, что покинет клуб после завершения этого сезона. Шансов у "Норвича" накануне этого матча и так было не очень много, но после подобного анонса они стали буквально призрачными.

"Энфилд" должен красиво встретить своего тренера, а игроки должны обеспечить комфортную и желательно разгромную победу против команды из Чемпионшипа. Получится ли все это воплотить в жизнь?

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.

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