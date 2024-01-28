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Ливерпуль – Норвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Очередной погром на "Энфилде"?

Ливерпуль – Норвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Невероятная форма подопечных Юргена Клоппа в этом сезоне умножается на дополнительную мотивацию для футболистов, которые теперь прекрасно понимают, что это последний сезон немецкого специалиста на "Энфилде".

"Норвич" приедет с мыслью о чуде, ведь только это может помочь "канарейкам" одержать победу в этой встрече.

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.

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Кубок Англии. 1/16 финала.

28 января. 16:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Норвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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