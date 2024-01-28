Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Норвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Очередной погром на "Энфилде"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Невероятная форма подопечных Юргена Клоппа в этом сезоне умножается на дополнительную мотивацию для футболистов, которые теперь прекрасно понимают, что это последний сезон немецкого специалиста на "Энфилде".
"Норвич" приедет с мыслью о чуде, ведь только это может помочь "канарейкам" одержать победу в этой встрече.
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Кубок Англии. 1/16 финала.
28 января. 16:30. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- В Ливерпуле определились с должностью главного тренера - на замену Клоппу
- Киченок и Остапенко проиграли финал парного Australian Open-2024
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО