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Ван Дейк: Сейчас мы должны продолжать делать то, что и ранее
Защитник предлагает не спешить
Фото: twitter.com/LFC
Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился своей точкой звездой на
"Клубу предстоит сделать большую работу. Кроме тренера также команду покинут люди из другого персонала. Мне очень интересно, в каком направлении она пойдет.
Очевидно, это будет конец эры Юргена Клоппа. Я очень рад, что все еще являюсь его частью. Потому не люблю об этом говорить. Надеюсь, мы добьемся успеха, о котором мы все мечтаем и боремся за него каждый день. К тому времени, пожалуй, будет больше разъяснений по поводу того, чего клуб хочет от будущего, а затом посмотрим. Сейчас мы должны делать то же, что и делали", - цитирует защитника Athletic.
Ранее сообщалось, что
Напомним, что Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Его действующее соглашение с клубом действует до 30 июня 2025 года.
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