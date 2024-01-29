Ван Дейк: Сейчас мы должны продолжать делать то, что и ранее

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился своей точкой звездой на предстоящий уход Юргена Клоппа из клуба.

"Клубу предстоит сделать большую работу. Кроме тренера также команду покинут люди из другого персонала. Мне очень интересно, в каком направлении она пойдет.

Очевидно, это будет конец эры Юргена Клоппа. Я очень рад, что все еще являюсь его частью. Потому не люблю об этом говорить. Надеюсь, мы добьемся успеха, о котором мы все мечтаем и боремся за него каждый день. К тому времени, пожалуй, будет больше разъяснений по поводу того, чего клуб хочет от будущего, а затом посмотрим. Сейчас мы должны делать то же, что и делали", - цитирует защитника Athletic.