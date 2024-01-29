Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команде Миколенко нужно отдаляться от зоны вылета
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Шона Дайча в последнее время действительно показывает не лучшие результаты, связано это со многими факторами, одним из которых является отсутствие Абдулайе Дукуре. Но команда не может жаловаться на травмы, им необходимо уже сейчас добывать свои очки, чтобы быть в безопасности.
"Фулхэм" Марку Силвы также не в лучшей форме, но это не значит, что мотивации к победе у них меньше. Это будет интересное противостояние двух равных и одинаково проблемных коллективов.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 30 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Венгрия готова к компромиссу по 50 млрд евро от ЕС Украине, - советник Орбана
- Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
- ЕС разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии, если она не поддержит помощь Украине
- Экс-обладатель Золотого Мяча - про своего сына: Если бы мог - я отдал бы ему свои глазы
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО