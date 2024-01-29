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Фулхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Команде Миколенко нужно отдаляться от зоны вылета

Фулхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Шона Дайча в последнее время действительно показывает не лучшие результаты, связано это со многими факторами, одним из которых является отсутствие Абдулайе Дукуре. Но команда не может жаловаться на травмы, им необходимо уже сейчас добывать свои очки, чтобы быть в безопасности.

"Фулхэм" Марку Силвы также не в лучшей форме, но это не значит, что мотивации к победе у них меньше. Это будет интересное противостояние двух равных и одинаково проблемных коллективов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 30 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports+.

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Эвертон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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