Фулхэм – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Шона Дайча в последнее время действительно показывает не лучшие результаты, связано это со многими факторами, одним из которых является отсутствие Абдулайе Дукуре. Но команда не может жаловаться на травмы, им необходимо уже сейчас добывать свои очки, чтобы быть в безопасности.

"Фулхэм" Марку Силвы также не в лучшей форме, но это не значит, что мотивации к победе у них меньше. Это будет интересное противостояние двух равных и одинаково проблемных коллективов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 30 января.

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