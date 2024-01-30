  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Англия

Будет работать на матчах АПЛ

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе. Об этом объявил официальный транслятор матчей АПЛ в Украине компании Setanta Sports.

"Отныне голос Виктора Вацко вы сможете слышать на матчах Английской Премьер-лиги на Setanta Sports. До встречи в эфире на матче "Манчестер Сити" - "Эвертон" уже скоро, Виктор!".

Напомним, что последним местом работы Вацко были ТК Футбол 1/2/3". После закрытия проектов Вацко перешел на YouTube, где продолжает вести авторскую программу. Ранее в интервью он говорил, что не планирует возвращаться к комментаторской работе.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед и Челси не оставляют попыток подписать Карима Бензема
yellow-arrow
Фулхэм – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Почеттино прокомментировал слухи о трансфере форварда Челси
Виктор Вацко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Ukraine
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.01.2024 в 17:59
"делать разницу", "билд-ап", ... шо там ещё импортного привнесёшь, what is cow?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.01.2024 в 17:59
"делать разницу", "билд-ап", ... шо там ещё импортного привнесёшь, what is cow?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости