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Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе
Будет работать на матчах АПЛ
instagram.com/v.vatsko
Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе. Об этом объявил официальный транслятор матчей АПЛ в Украине компании Setanta Sports.
"Отныне голос Виктора Вацко вы сможете слышать на матчах Английской Премьер-лиги на Setanta Sports. До встречи в эфире на матче "Манчестер Сити" - "Эвертон" уже скоро, Виктор!".
Напомним, что последним местом работы Вацко были ТК Футбол 1/2/3". После закрытия проектов Вацко перешел на YouTube, где продолжает вести авторскую программу. Ранее в интервью он говорил, что не планирует возвращаться к комментаторской работе.
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