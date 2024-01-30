Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе. Об этом объявил официальный транслятор матчей АПЛ в Украине компании Setanta Sports.

"Отныне голос Виктора Вацко вы сможете слышать на матчах Английской Премьер-лиги на Setanta Sports. До встречи в эфире на матче "Манчестер Сити" - "Эвертон" уже скоро, Виктор!".

Напомним, что последним местом работы Вацко были ТК Футбол 1/2/3". После закрытия проектов Вацко перешел на YouTube, где продолжает вести авторскую программу. Ранее в интервью он говорил, что не планирует возвращаться к комментаторской работе.