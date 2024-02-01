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Кевин Де Брюйне вышел на третье место по ассистам в АПЛ за все время

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До рекорда Гиггза - 58 пасов

Кевин Де Брюйне вышел на третье место по ассистам в АПЛ за все время

Фото: Манчестер Сіті

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Кевин де Брюйне вышел на 3-е место по голевым передачам в АПЛ.

Хавбек "Ман Сити" в игре с "Бернли" отметился ассистом, который стал для него 104-м в АПЛ. Де Брюйне обошел Уэйна Руни по этому показателю.

Лидеры АПЛ по голевым передачам:

  1. Райан Гиггз - 162;
  2. Сеск Фабрегас - 111;
  3. Кевин де Брюйне - 104;
  4. Уэйн Руни - 103;
  5. Фрэнк Лэмпард - 102.
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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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