Кевин Де Брюйне вышел на третье место по ассистам в АПЛ за все время

Кевин де Брюйне вышел на 3-е место по голевым передачам в АПЛ.

Хавбек "Ман Сити" в игре с "Бернли" отметился ассистом, который стал для него 104-м в АПЛ. Де Брюйне обошел Уэйна Руни по этому показателю.

Лидеры АПЛ по голевым передачам: