АПЛ. Манчестер Сити – Бернли 3:1. В третий раз Компани уступил Гвардиоле

Английская Премьер-лига, 22 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт

"Бернли" был в шаге от того, чтобы в третий раз под руководством Венсана Компани разгромно уступить его бывшему клубу "Манчестер Сити". В предыдущих поединках "бордовые" "горели" 0:6 и 0:3. Сегодня они смогли отличиться, пусть и это уже ни на что не повлияло.

Для Гвардиолы и вообще "Сити" произошли сразу два знаковых события. Кевин Де Брюйне впервые как раз с матча против "Бернли" в первом туре вышел в стартовом составе, полностью закрыв вопрос восстановления от травмы. Также после 10 поединков отсутствия на поле вернулся Эрлинг Холанд – он явился по ходу второго тайма. Однако его коллега по атаке сделал результат еще до перерыва.

Альварес в период с 16 по 22 минуту оформил дубль в воротах “Бернли”. Интересно, что в первые четверть часа именно "бордовые" больше атаковали. Все сменил один навес Матеуса Нунеса: после его подачи Хулиан головой открыл счет. Впоследствии еще и стандарт помог хозяевам. Де Брюйне покатил в штрафную, где Альварес разобрался с вратарем. 2:0, на этом можно было завершать.

Кстати, Де Брюйне по возвращении уже забил один гол и отдал три ассиста за четыре матча (152 минуты). Еще после его подачи с углового и нескольких рикошетов в предыдущем поединке Аке забил победный гол. Сразу демонстрирует, почему он важен.

До перерыва еще однажды обострял Нунес дальним ударом – голкипер потащил. В третий раз "Сити" забили сразу же на старте второго тайма. Было очень четко сыграно. После прострела Фодена с фланга Родри в касание из-за пределов штрафной положил мяч в ворота. Пятый гол опорного полузащитника в чемпионате. До личного рекорда еще два взятия ворот.

Just 24 seconds into the second half and @ManCity have their third! ????



Rodri with a trademark finish ™️#MCIBUR pic.twitter.com/UdPrEBeZHy