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Арсенал – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Александр Зинченко продолжает борьбу за чемпионство

Арсенал – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, Микель Артета не очень радостно встретил новости о том, что Юрген Клопп покидает "Ливерпуль" в конце этого сезона. И так мощная команда немецкого специалиста получила еще больше мотивации для дальнейших побед.

Остановить такого соперника будет очень непросто, но это не значит, что шансов нет. Именно такая собранная команда, как "Арсенал", вполне может показать "Ливерпулю" класс, они уже частично его показали 7 января, правда не выдержали давление последних минут и в итоге проиграли. Возможно, на этот раз все сложится по-другому.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Арсенал" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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