Арсенал – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наверное, Микель Артета не очень радостно встретил новости о том, что Юрген Клопп покидает "Ливерпуль" в конце этого сезона. И так мощная команда немецкого специалиста получила еще больше мотивации для дальнейших побед.

Остановить такого соперника будет очень непросто, но это не значит, что шансов нет. Именно такая собранная команда, как "Арсенал", вполне может показать "Ливерпулю" класс, они уже частично его показали 7 января, правда не выдержали давление последних минут и в итоге проиграли. Возможно, на этот раз все сложится по-другому.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.

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