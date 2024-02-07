Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне сделал юбилейный ассист за Манчестер Сити
Кевин сделал 150 результативных передач в матчах с горожанами
Getty Images / Global Images Ukraine
Голевая передача, сделанная в матче против "Брентфорда", стала юбилейной для Кевина Де Брюйне за "Манчестер Сити". Бельгийский полузащитник провел в составе горожан 363 поединка во всех турнирах и сделал в них 150 результативных передач.
Напомним, что Де Брюйне дебютировал в составе Манчестер Сити 12 сентября 2015 года. Четыре раза становился лучшим ассистентом АПЛ - в сезонах 2016/2017 (18 передач), 2017/2018 (16 передач), 2019/2020 (20 передач), 2022/2023 (16 передач).
В историческом рейтинге английской Премьер Лиги бельгиец занимает третье место среди лучших ассистентов - 105 голевых передач, уступая по этому показателю лишь Сеску Фабрегасу (111) и Райану Гиггзу (162).
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Горожане на два очка отстают от "Ливерпуля", но имеют один матч в запасе.
Популярное сейчас
- Бенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
- Михаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов?
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО