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Де Брюйне сделал юбилейный ассист за Манчестер Сити

Англия

Кевин сделал 150 результативных передач в матчах с горожанами

Де Брюйне сделал юбилейный ассист за Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голевая передача, сделанная в матче против "Брентфорда", стала юбилейной для Кевина Де Брюйне за "Манчестер Сити". Бельгийский полузащитник провел в составе горожан 363 поединка во всех турнирах и сделал в них 150 результативных передач.

Напомним, что Де Брюйне дебютировал в составе Манчестер Сити 12 сентября 2015 года. Четыре раза становился лучшим ассистентом АПЛ - в сезонах 2016/2017 (18 передач), 2017/2018 (16 передач), 2019/2020 (20 передач), 2022/2023 (16 передач).

В историческом рейтинге английской Премьер Лиги бельгиец занимает третье место среди лучших ассистентов - 105 голевых передач, уступая по этому показателю лишь Сеску Фабрегасу (111) и Райану Гиггзу (162).

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Горожане на два очка отстают от "Ливерпуля", но имеют один матч в запасе.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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