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Возвращение бомбардира. Манчестер Сити - Эвертон 2:0. Видеообзор матча

Англия

Манчестер Сити - Эвертон ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Возвращение бомбардира. Манчестер Сити - Эвертон 2:0. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

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Эрлинг Холанд забил свой первый гол за 77 дней, а "Манчестер Сити" со счетом 2:0 одолел "Эвертон" и впервые с середины ноября вышел на лидирующую позицию в турнирной таблице.

"Ириски" хорошо отрабатывали в обороне, не дав возможности нанести ни одного удара в створ ворот. Тогда за дело взялся норвежец, забив на 71-й минуте. Спустя 14 минут Кевин Де Брюйне, вышедший на замену, помог Эрлингу оформить дубль.

АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Манчестер Сити" - "Эвертон" 2:0
Голы: Холанд (71, 85)

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Манчестер Сити Эвертон
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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