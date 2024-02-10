Возвращение бомбардира. Манчестер Сити - Эвертон 2:0. Видеообзор матча

Эрлинг Холанд забил свой первый гол за 77 дней, а "Манчестер Сити" со счетом 2:0 одолел "Эвертон" и впервые с середины ноября вышел на лидирующую позицию в турнирной таблице.

"Ириски" хорошо отрабатывали в обороне, не дав возможности нанести ни одного удара в створ ворот. Тогда за дело взялся норвежец, забив на 71-й минуте. Спустя 14 минут Кевин Де Брюйне, вышедший на замену, помог Эрлингу оформить дубль.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Манчестер Сити" - "Эвертон" 2:0

Голы: Холанд (71, 85)