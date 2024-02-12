  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Челси Бадьяшиль выбыл до конца февраля из-за травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Челси Бадьяшиль выбыл до конца февраля из-за травмы

Англия

Очередная травма француза

Защитник Челси Бадьяшиль выбыл до конца февраля из-за травмы

l'equipe

Новина українською

Защитник "Челси" Бенуа Бадьяшиль получил травму паха в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Астон Виллы" (3:1).

Как сообщает Evening Standard, француз был исключен из заявки команды на игру против "Кристал Пэлас". Кроме того, он также должен пропустить финал Кубка Лиги против "Ливерпуля", который состоится 25 февраля.

Таким образом, Бадьяшиль заменит в лазарете 20-летнего центрбека "пенсионеров" Леви Колвилла, полностью восстановившегося после травмы.

Поединок "Челси" против "Кристал Пэлас" в рамках 24-го тура английской Премьер-Лиги состоится сегодня, 12 февраля, в 21:00 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Статистики назвали лучшего игрока Европы по созданным моментам
yellow-arrow
Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
yellow-arrow
Легенда МЮ Невилл: Арсенал играет лучше Ливерпуля, они ближе всех к Сити
Челси (Лондон) АПЛ травма Бенуа Бадьяшиль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Standard
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости