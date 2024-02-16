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Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Компани и его команда не побеждают уже 7 матчей подряд

Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бернли" переживают интересный период в этом сезоне: команда не может победить уже 7 последних матчей, но и приятных эмоций в последних встречах также хватало, в частности речь о вырванной ничьей против "Фулхэма".

В прошлом туре у них было противостояние с "Ливерпулем", а теперь очередной претендент на титул - "Арсенал". Вряд ли серия без побед прервется на этот раз, все-таки "канониры" сейчас являются слишком серьезной командой, "Вест Хэм" не даст соврать.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Бернли" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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