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Бернли – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Компани и его команда не побеждают уже 7 матчей подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бернли" переживают интересный период в этом сезоне: команда не может победить уже 7 последних матчей, но и приятных эмоций в последних встречах также хватало, в частности речь о вырванной ничьей против "Фулхэма".
В прошлом туре у них было противостояние с "Ливерпулем", а теперь очередной претендент на титул - "Арсенал". Вряд ли серия без побед прервется на этот раз, все-таки "канониры" сейчас являются слишком серьезной командой, "Вест Хэм" не даст соврать.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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